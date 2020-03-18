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18.03.2020 - 23:33 | | AA

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: İkinci ölüm gerçekleşti, toplam vaka sayısı 191’e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

Sağlık Bakanı Koca: "61 yaşındaki bir hastamızı kaybettik"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.
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