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29.03.2020 - 20:22 |

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Toplam can kaybı 131'e, vaka sayısı 9217'ye yükseldi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde, son 24 saatte test yapılan 9 bin 982 vatandaştan bin 815’inin sonuçlarının pozitif olduğu, 23 vatandaşın ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu sayılar sonucunda Türkiye genelinde toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 ve toplam vefat sayısı 131’e yükseldi.

 

Son dakika | Sağlık Bakanı Kocadan corona virüs açıklaması: Toplam can kaybı 131e, vaka sayısı 9217ye yükseldi

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