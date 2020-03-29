Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Toplam vaka sayısı 9217, can kaybı 131'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde, son 24 saatte test yapılan 9 bin 982 vatandaştan bin 815’inin sonuçlarının pozitif olduğu, 23 vatandaşın ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu sayılar sonucunda Türkiye genelinde toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 ve toplam vefat sayısı 131’e yükseldi.