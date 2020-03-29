MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Toplam vaka sayısı 9217, can kaybı 131'e yükseldi
ABONE OL
29.03.2020 - 22:37 |

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Toplam vaka sayısı 9217, can kaybı 131'e yükseldi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilerde, son 24 saatte test yapılan 9 bin 982 vatandaştan bin 815’inin sonuçlarının pozitif olduğu, 23 vatandaşın ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu sayılar sonucunda Türkiye genelinde toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 ve toplam vefat sayısı 131’e yükseldi.

 

Son dakika | Sağlık Bakanı Kocadan corona virüs açıklaması: Toplam vaka sayısı 9217, can kaybı 131e yükseldi

Samsun'da iki genç kız doktora saldırdı! O görüntüler ortaya çıktıSamsun’da iki genç kızın hastanede doktoru darp etme olayının görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

14 günlük karantina süresi sona erdi! Öğrenciler ailelerine kavuştu

14 günlük karantina süresi sona erdi! Öğrenciler ailelerine kavuştu

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Toplam vaka sayısı 9217, can kaybı 131'e yükseldi

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Toplam vaka sayısı 9217, can kaybı 131'e yükseldi

Sıradaki Haber