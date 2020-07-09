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09.07.2020 - 09:10 |

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi ile önemli görüşme!

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile bir araya gelecek.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi ile önemli görüşme!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün saat 14.30’da DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katılacak ve saat 17.00’de ortak basın açıklaması yapacak.

Dolmabahçe'de şüpheli kadın paniği yaşandıGelen son dakika haberine göre Beşiktaş Dolmabahçe'de polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı.
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