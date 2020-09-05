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05.09.2020 - 22:11 |

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS açıklaması

Son dakika haberin göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS açıklaması

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım. Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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