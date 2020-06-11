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11.06.2020 - 17:24 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske' mesajı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, 'Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim' dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske' mesajı

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim.

Son dakika: Sağlık Bakanı Kocadan maske mesajı

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