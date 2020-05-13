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13.05.2020 - 09:55 | | AA

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan saat 11.00-15.00 uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında, bugün saat 11.00-15.00 saatleri arası çocukların ve gençlerin parklara, sokaklara kavuşacağını, yakın arkadaşların mesafeli şekilde buluşacağını belirterek, "Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca'dan saat 11.00-15.00 uyarısı

Son dakika haberi I Koca, Twitter hesabından, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde, uzun bir sürenin ardından bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek çocuk ve gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız."

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Kocadan saat 11.00-15.00 uyarısı

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