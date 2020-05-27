27.05.2020 - 01:53 | | AA
Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlere yönelik paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.