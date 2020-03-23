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23.03.2020 - 23:26 | | AA

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 oldu

Son dakika haberine göre Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu.

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