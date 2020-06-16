16.06.2020 - 11:13 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan yeni uyarı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından maske uyarısında bulundu. Bakan Koca açıklamasında, ' Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.
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