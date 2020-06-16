MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan yeni uyarı!
ABONE OL
16.06.2020 - 11:13 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan yeni uyarı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından maske uyarısında bulundu. Bakan Koca açıklamasında, ' Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz' dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan yeni uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.

Son dakika: Sağlık Bakanı Kocadan yeni uyarı

Karadeniz'deki labirenti andıran üst geçitler görenleri şaşırtıyorKaradeniz Bölgesi'nde zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen pratik çözümler, ortaya ilginç yapılar çıkarıyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen üst geçitler, labirenti andıran görüntüleri ile görenleri şaşırtıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi günler ve tatil kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi günler ve tatil kaç gün?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Yüzde 94 engelli kadının akülü tekerlekli sandalye sevinci

Yüzde 94 engelli kadının akülü tekerlekli sandalye sevinci

Sıradaki Haber