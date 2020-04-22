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22.04.2020 - 13:18 |

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, corona virüs için 'WhatsApp Danışma Hattı' kurdu

Son dakika gelen bilgilere göre; Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen corona virüse karşı Sağlık Bakanlığı bir adım daha attı.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, corona virüs için 'WhatsApp Danışma Hattı' kurdu

Bakanlık, WhatsApp üzerinden de hizmet verecek."184 WHATSAPP DANIŞMA HATTI"Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'ından yapılan açıklamada "Corona virüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni Corona virüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, corona virüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu

Yenidoğan bebeklere özel yüz siperliği üretildiSağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen bebeklere, corona virüs tedbirleri kapsamında, hastane çalışanlarının ürettiği yüz siperliği takılıyor
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