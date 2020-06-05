Son dakika... Sağlık Bakanlığı hazırladı! AVM, kuaför, mağaza, marketler... Artık olmayacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası da flaş açıklamalarda bulundu. Corona virüste son durumu açıklayan Bakan Koca, 'İkinci bir dalga beklemiyoruz' dedi.

BAKAN KOCA'DAN İŞ YERLERİ İÇİN UYARI!

Pek çok iş yerinin faaliyetlerine yeniden başladığını vurgulayan Koca, iş yerlerinde gerekli tedbirlere uyulmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoranlarda 2-3 kişinin bir arada oturmamasını, dolmuş ve otobüslerde boş koltuk kuralına riayet edilmesini, toplu taşıma araçlarına maskesiz binilmemesini ve pazar yerlerinde kurallara uyulmasını talep etti.

"Hatırdan çıkarmamalıyız normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." uyarısını yineleyen Koca, "Şurası açıktır, tedbirleri tek başınıza uygulamanız yeterli olmayacaktır. Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere, sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı kullanın. Toplum sağlığına saygı gösteren iş yerlerini, toplum sağlığına saygı göstermeyenlerden ayırın. Tepkinizi verin, takdirinizi gösterin." diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İŞ YERLERİNE AFİŞ

Normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs (Covıd19) salgın yönetimi ve çalışma rehberleri kapsamında afişler iş yerlerine asılacak. AVM, market, kuaför, mağaza, kasap, manav gibi yerler için hazırlanan afişlerde uyulması gereken kurallar belirlendi.

AVM giriş ve çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları uygulanır. Sıra beklenecek her alanda (ödeme noktaları, bankamatikler, danışma vs.) yerde 1’er metre ara ile işaretler bulunur.

Kasap ve manavlarda, İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) uygulanacak.

Ürün düzenleme/yerleştirme işlemleri iş yerine müşteri kabul edilmediği saatlerde yapılır. Zorunlu durumlarda müşteri yoğunluğunun en az olduğu saatler tercih edilir.

Market ve süpermarkette aralıklı olarak sosyal mesafenin korunması ile ilgili anonslar yapılır.