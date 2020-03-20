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20.03.2020 - 10:48 | | AA

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs testi açıklaması!

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir" açıklamasını yaptı.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs testi açıklaması!

Ayrıntılar geliyor...

En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe 'corona virüsten' böyle korunuyorAkdeniz Üniversitesi'nce (AÜ) çıkarılan 'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesi'nde vatandaşlar, sağlıklı yaşamları ile dikkat çekiyor. Gölköylüler, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamın sırrını üretip, tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor.
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