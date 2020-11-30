Son dakika... Sağlık çalışanı Ferdane Bilgin koronavirüsten hayatını kaybetti

Bir sağlık personel daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu duyurdu.

AK Partili Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bir Sağlık Personelimizi Daha Kovid19 Nedeniyle Kaybetmenin Üzüntüsü İçindeyiz

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#HatayİlSağlıkMüdürlüğü Personeli Ferdane Bilgin Hanımefendi, Covid19 Rahatsızlığı Sebebiyle Hakka Rücu Etti

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Merhumeye Allah’tan Rahmet, Kederli Ailesine, Sağlık Camiamıza #Başsağlığı Diliyorum

HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat da yaptığı açıklamada, 'Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı personellerimizden Ferdane BİLGİN, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum' dedi.