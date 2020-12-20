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20.12.2020 - 13:08 | | DHA

Son dakika... Sağlık çalışanı koronaya yenik düştü!

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan (40), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son dakika... Sağlık çalışanı koronaya yenik düştü!

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan’ın görülen semptomlar üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Özarslan aynı hastanede tedavi altına alındı. Ancak durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul’a sevk edilen Özarslan tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Özarslan’ın ölüm haberi Düzce’de meslektaşlarını üzüntüye boğarken, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz “Başımız sağ olsun” dedi.

Özarslan’ın cenazesinin memleketi Sinop’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurduDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı komşusu Nebi Kandemir'i (45) tabancayla vurarak kaçtı. Yaralanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
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