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11.02.2021 - 09:17 | | DHA

Son dakika... Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Gelen bir son dakika haberine göre, Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.Sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor.

Son dakika... Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.İlk dozu 13 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor.

Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırıyor. 

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