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19.12.2020 - 12:45 |

Son dakika! Sahte alkol can almaya devam ediyor

Gelen bir son dakika haberine göre; Bursa'da sahte alkolden 1 kişi daha bu sabah hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Son dakika! Sahte alkol can almaya devam ediyor

Bursa’da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan kişilerden Mehmet Süpürgeci (62) de yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 4’E ÇIKTI

Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Süpürgeci ile birlikte ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. 

YILBAŞINA DİKKAT!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları, 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde üretilen alkollü içkiler konusunda uyardı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşının yaklaştığı bugünlerde sahte alkol üreticilerinin daha çok ortaya çıktıklarına işaret etti.

Vatandaşların, can güvenlikleri açısından bu kişilere fırsat vermemeleri gerektiğini bildiren Palandöken, "Ucuz diye merdiven altı üretim yapanlar tercih edilmemeli." ifadesini kullandı.

Güvenilir esnaftan alışveriş yapılmasının önemini vurgulayan Palandöken, sahte içki üretenlerin hem vergi kaybına yol açtıklarını hem de vatandaşın sağlığına zarar verdiklerini kaydetti.

Kamu yetkililerinin denetimleri sürdürdüğünü, bununla birlikte tüketicilerin de bandrollü ürün satan esnaftan alışveriş yapmaları gerektiğini belirten Palandöken, yasak olmasına rağmen etil alkolün internetten satışının devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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