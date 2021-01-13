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13.01.2021 - 15:16 | | DHA/AA

Son dakika: Esrarengiz olay! Çantadan ceset parçaları çıktı

Son dakika haberlere göre, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün çanta içerisinde bulunan ve bir insana ait olduğu tahmin edilen kemiklerden alınan doku örnekleri alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Bugün bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Olay yerinin yakınlarında bir çanta daha bulundu. Bu çantadan da et ve kemik parçaları çıktı. Bölgede ceset araması yapmak için Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden dalgıç polisler de geldi.

Son dakika: Esrarengiz olay! Çantadan ceset parçaları çıktı
Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu!
Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu!
Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu!
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Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında dün akşam saatlerinde spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, yaklaşık 150 metre uzaklıkta içinde yeni parçalar olan başka  bir çanta buldu.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından parçalar  araştırılmak üzere tabuta konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk  Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Ekiplerin çanta üzerinde şüpheli ya da şüphelilere ait olabileceği  değerlendirilen parmak izlerine rastladığı öğrenildi.

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında dün spor  çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye  gelen polis ekipleri inceleme başlatmıştı.

BİR DE AYAK BULUNDU

Sakarya’da, Çark Deresi içerisi ve kenarlarında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma genişletildi. Çalışmalar sırasında bir ayak bulundu. Bölgede ayrıca aynı tipte içi boş bir çanta ile içerisinde elbiselerin bulunduğu büyük bir poşet bulundu.

İçerisinden et ve kemik parçaları çıkan ikinci çanta ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Burada diğer parçalarla eşleştirilen parçaların aynı cesede ait olduğu belirlenirken, cinayetin yaklaşık 1 ay önce gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin hem dere içinde hem de karada yaptığı arama çalışmaları sürüyor.

 

 

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