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07.01.2021 - 10:12 | | DHA

Son dakika... Sakarya'da feci kaza! Ölenler var

Gelen son dakika haberine göre; Sakarya’nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu’nda bariyerlere çarpıp şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü.

Son dakika... Sakarya'da feci kaza! Ölenler var

Kaza, saat 07.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek ilçesi Çakallık mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail Durmaz yönetimindeki 41 UM 084 plakalı kamyon, refüje çarparak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Durmaz ile yanındaki Fikret Karakaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon paramparça olurken, 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

Bebek'te hafif ticari araç otomobilin üzerine böyle devrildiBeşiktaş'ta ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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