24.08.2020 - 10:57 | | AA
Son dakika... Sakarya'da marketin deposunda büyük yangın!
Gelen bir son dakika haberine göre, Sakarya'da bir marketin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.
Ekipler, alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor.
ABD polisinden orantısız güç!Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, sular durulmuyor. Bu kez korkunç haber Wisconsin eyaletinden geldi. Polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...