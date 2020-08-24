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24.08.2020 - 10:57 | | AA

Son dakika... Sakarya'da marketin deposunda büyük yangın!

Gelen bir son dakika haberine göre, Sakarya'da bir marketin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Son dakika... Sakarya'da marketin deposunda büyük yangın!

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim  Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Son dakika... Sakaryada marketin deposunda büyük yangın

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk  edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgede  yoğun duman oluştu.

Ekipler, alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için  çalışma yürütüyor.

 

 

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