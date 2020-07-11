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11.07.2020 - 12:32 | | DHA

Son dakika... Sakarya’da termal tesiste dehşet! Anne kız odalarında öldürüldü

Son dakika gelen habere göre; Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste, Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk kaldıkları odada ölü bulundu.

Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste kalan Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk, sabah saatlerinde odada hareketsiz bulundu. İhbar üzerine tesise gelen 112 Acil ekibi, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Polis, termal tesise giriş çıkışları kapattı. Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep'in ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

Son dakika... Sakarya’da termal tesiste dehşet Anne kız odalarında öldürüldü

Termal tesiste anne kız termal tesiste kaldıkları odada ölü bulunduSon dakika gelen habere göre; Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste, Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk kaldıkları odada ölü bulundu.
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