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19.02.2021 - 12:21 | | DHA

Son dakika: Saklandığı yere polis bile inanamadı! Fermuarı açınca ortaya çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre; Kocaeli başta olmak üzere 4 ilde operasyon düzenleyen polis, apartman dairelerinde hırsızlık yapan 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda bir kadın yorganların altındaki hurçta saklanmaya çalıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 aydır takip ettiği hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Kapısı kilitli olmayan dairelere girerek para ve ziynet eşyalarını çalan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çorum'da 3, Ankara'da 2, Kastamonu'da 1 ve İstanbul'da 14 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

18 kişi ise işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi. Bazı kadın şüphelilerin, kucaklarında küçük çocuklarının olduğu görüldü.

Son dakika: Saklandığı yere polis bile inanamadı Fermuarı açınca ortaya çıktı

HURÇ İÇERİSİNDE SAKLANIRKEN BULUNDU

Şüphelilerin birbirleri ile bağlantılı olduğu, ancak 2 ya da 3'er kişilik gruplar halinde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, içlerinden 11'nin bu kapsamda tutuklandığı belirlendi.

Son dakika: Saklandığı yere polis bile inanamadı Fermuarı açınca ortaya çıktı

Yine daha önce gerçekleştirilen operasyonlardan birinde, bir kadın şüpheli ise evdeki bir hurcun içerisinde saklanırken yakalandı. Kadın, kendisini bulan polislere, "Sancım var bugün, o yüzden saklandım. Yarın gelecektim ben. Bir daha da size yardım etmeyeceğim" dedi.

EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARININ YÜZDE 80'İ AYNI YÖNTEMLE YAPILIYOR

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik’te 30'dan fazla evden hırsızlık yaptıkları bilinen grubun, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi. Grup üyelerinin hırsızlık yapmak amacıyla gittikleri semtlerde binalara girerek kapıları tek tek kontrol ettikleri ve kapısı kilitli olmayan evlere dil düşürme yöntemiyle girerek hırsızlık yaptıkları belirtildi.

Türkiye'de yaşanan evden hırsızlık olaylarının yüzde 80'inin aynı yöntemle gerçekleştirildiğini ifade eden emniyet yetkilileri, vatandaşların evlerinden çıkarken kapısını kilitlemesinin hırsızlık olaylarına karşı en büyük önlemlerden biri olduğunu söyledi.

Son dakika: Saklandığı yere polis bile inanamadı Fermuarı açınca ortaya çıktı

 

 

Saklandığı yere polis bile inanamadı! Fermuarı açınca ortaya çıktıKocaeli başta olmak üzere 4 ilde operasyon düzenleyen polis, apartman dairelerinde hırsızlık yapan 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda bir kadın yorganların altındaki hurçta saklanmaya çalıştı.
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