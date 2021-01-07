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07.01.2021 - 14:34 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz.

Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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