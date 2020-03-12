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12.03.2020 - 11:54 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Metrobüste dehşet anları için karar çıktı! Silah sayıldı...İstanbul Kadıköy'de 23 Eylül 2016 tarihinde şemsiyeyle metrobüs şoförüne müdahale ederek, aracın kaza yapmasına ve 17 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla “Olası kastla kamu malına zarar verme" ve “Olası kastla kasten yaralama" suçlarından yargılanan Murat Akbulut, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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