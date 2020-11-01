01.11.2020 - 19:01 |
Son dakika: Salgında artış sürüyor: Bakan Koca'dan çok kritik uyarı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. " dedi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.