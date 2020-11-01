MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Salgında artış sürüyor: Bakan Koca'dan çok kritik uyarı
ABONE OL
01.11.2020 - 19:01 |

Son dakika: Salgında artış sürüyor: Bakan Koca'dan çok kritik uyarı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. " dedi.

Son dakika: Salgında artış sürüyor: Bakan Koca'dan çok kritik uyarı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.

Son dakika: Salgında artış sürüyor: Bakan Kocadan çok kritik uyarı

 

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıAnkara'nın Bala ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Konya karayolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında meydana geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları başladı mı?

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

1 Kasım Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Bugünkü korona tablosu şöyle...

1 Kasım Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Bugünkü korona tablosu şöyle...

Sıradaki Haber