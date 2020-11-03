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03.11.2020 - 12:46 | | DHA

Son dakika... Samsun merkezli FETÖ operasyonu!

Samsun’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Son dakika... Samsun merkezli FETÖ operasyonu!

 

 Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişi arasında İstanbul SGK’da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç edilen vergi müfettiş yardımcısı, polis memuru, ebe ve örgüte bağlı kurumlarda çalışan kişiler olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
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