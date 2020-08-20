MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Samsun'da işçi minibüsü devrildi! Yaralılar var
ABONE OL
20.08.2020 - 09:41 | | İHA

Son dakika... Samsun'da işçi minibüsü devrildi! Yaralılar var

Samsun'da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Son dakika... Samsun'da işçi minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 55. kilometresi Karacalı mevkisinde saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan Özen idaresindeki 55 AAY 600 plakalı Volkswagen marka minibüs, Çarşamba’dan Terme istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bordür taşlarına çarpıp savrularak yolun sağ şeridine devrildi. Kazada 15 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

20 Ağustos 2020 Milliyet'te Gündem20 Ağustos 2020 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Samsun'da işçi minibüsü devrildi! Yaralılar var

Son dakika... Samsun'da işçi minibüsü devrildi! Yaralılar var

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

2.5 yaşındaki çocuğunun 'akciğer cihazının' çalındığı an kamerada

2.5 yaşındaki çocuğunun 'akciğer cihazının' çalındığı an kamerada

Sıradaki Haber