MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Samsun’da kayıp kız çocuğu bulundu!
ABONE OL
07.01.2021 - 09:50 | | İHA

Son dakika... Samsun’da kayıp kız çocuğu bulundu!

Samsun Valiliği, dün kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğunu duyurdu.

Son dakika... Samsun’da kayıp kız çocuğu bulundu!

Samsun Atakent Ortaokulu öğrencisi Ayşe Nihal Birinci, 06 Ocak Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında kayboldu. Annesi polise kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Samsun polisinin hızlı, kararlı, etkili ve özverili çalışmaları sonucunda dün gece saat 01.40 sıralarında kız çocuğu bulunarak ailesine teslim edildi.

Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan acıkmada, “Dün akşam Atakum ilçesi Atakent mevkisinde kaybolduğu ihbarı yapılan 12 yaşındaki Ayşe Nihal isimli kız çocuğumuz, emniyet kuvvetlerimizin çok yönlü aramaları sonucu saat 01.40 sıralarında İlkadım ilçesi Gar Kavşağı’nda bulunarak, ailesine teslim edilmiştir” denildi.

 

Bebek'te hafif ticari araç otomobilin üzerine böyle devrildiBeşiktaş'ta ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı

Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Son dakika! Dağa kaçırdıkları kızlara önce darp sonra istismar! Yargıtay kararını verdi

Son dakika! Dağa kaçırdıkları kızlara önce darp sonra istismar! Yargıtay kararını verdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet