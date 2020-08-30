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30.08.2020 - 16:34 | | İHA

Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma! 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Gelen bir son dakika haberine göre, Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Son dakika... Samsun'da silahlı çatışma! 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. (34) ve İhsan Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika... Samsunda silahlı çatışma 2 ölü, 2si ağır 3 yaralı

İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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