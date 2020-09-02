02.09.2020 - 12:58 | | DHA
Son dakika... Sancaktepe'de dehşet! Yokuş aşağı kayan TIR 4 araca ve eve çarptı
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Sancaktepe'de iş makinesi yüklü TIR, yokuşta kayarak park halindeki 4 aracı ezdikten sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.
Fatih Mahallesi Berat Caddesi'nde 34 BPN 616 plakalı TIR'a iş makinesi yüklendi. Sürücü İmdat A. idaresindeki TIR, yokuştan inerken kaymaya başladı.
İş makinesi yüklü TIR, bir evin demir korkuluklarına çarptıktan sonra caddede park halinde bulunan 4 aracı ezdi, başka bir evin duvarına çarparak durabildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın çarptığı 4 araç ve evin duvarında hasar meydana geldi.
Polis, çevrede güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.