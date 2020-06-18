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18.06.2020 - 12:01 | | DHA

Son dakika... Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak ve 29 bina karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Şanlıurfa’da corona virüs vakaları nedeniyle 2 mahalle ve 1 sokak ile 29 bina karantinaya alındı.

Son dakika... Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak ve 29 bina karantinaya alındı!

Kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Haliliye ilçesinde 6 bina, Eyyübiye ilçesinde Uğurlu Mahallesi ile 7 bina, Karaköprü ilçesinde 8 bina, Suruç'ta Barış Mahallesi'ndeki Sevim Sokak ve Üçpınar Mahallesi ile 7 bina ve Ceylanpınar ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Bu arada, kentte 4 binada uygulanan karantina sona erdi.

 

 

İncekum Plajı, temiz, duru, masmavi denizi ve altın rengi incecik kumuyla tropik adayı andırıyorMuğla'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Plajı, masmavi, temiz, duru denizi ve altın rengindeki incecik kumuyla tropik adayı andırıyor. Yılda yaklaşık 120 bin ziyaretçiyi ağırlayan plajın işletmecisi Cemal Bingöl, "Sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere her türlü önlemi alarak hizmetimize devam ediyoruz" dedi.
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