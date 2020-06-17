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17.06.2020 - 12:03 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD Şanlıurfa'da deprem olduğunu duyurdu. Şanlıurfa Hilvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.47'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.66 km olarak açıklandı.

Son dakika... Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hilvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Geçmiş olsun Şanlıurfa. Hilvan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz' denildi.

Son dakika... Şanlıurfada 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Şanlıurfada 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Şanlıurfada 4.1 büyüklüğünde deprem

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