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11.11.2020 - 05:05 | | DHA / İHA

Son dakika: Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Son dakika haberine göre, Irak'ın Sülemaniye kentine yolcu taşıyan Irak plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa'da kaza yaptı. Şarampole devrilen otobüsteki 32 kişi kazada yaralandı.

Son dakika: Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Irak'tan Samsun'a giden Talha Hasan'nın kullandığı 36 164 plakalı yolcu otobüsü Dağyanı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

Kazada, kadınlarında aralarında bulunduğu 32 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri ise yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Çalışmalar nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Şanlıurfada yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Son dakika: Şanlıurfada yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Son dakika: Şanlıurfada yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

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