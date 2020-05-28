MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Sapık çıkan sahte uzman çavuş ile ilgili Bakanlık'tan açıklama
ABONE OL
28.05.2020 - 10:03 | | AA

Son dakika... Sapık çıkan sahte uzman çavuş ile ilgili Bakanlık'tan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "43 kadını mağdur ettiği" iddia edilen B.Ö. ile ilgili açılan kamu davalarından 6284 sayılı yasa kapsamına girenlerle ilgili hukuki sürecin takip edildiğini, ayrıca savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde sürece müdahil olunacağını bildirdi.

Son dakika... Sapık çıkan sahte uzman çavuş ile ilgili Bakanlık'tan açıklama

"Kendisini 'uzman çavuş' olarak tanıtan B.Ö, 43 kadını mağdur etti" başlığıyla basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapan Bakanlık, haberlere konu edilen kişiyle ilgili inceleme sonucunda; hakaret, tehdit, şantaj, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel belgede sahtecilik, iftira gibi suçları işlediği iddiasıyla soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulunduğunun görüldüğünü duyurdu.

Söz konusu dosyaların bir kısmı hakkında soruşturmaların devam ettiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"B.Ö. hakkında açılmış bulunan kamu davalarından 6284 sayılı kanun kapsamında bulunanlarla ilgili hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde 6284 sayılı kanun kapsamında Bakanlığımızın müdahil olmasını teminen iddianamenin tebliği talebini içeren dilekçe ilgili savcılığa verilmiştir.

Bakanlık olarak, 'ısrarlı takipçiler' de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsü ile mücadelede taviz vermeyeceğimizi ve şiddet mağduru kadınlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Sahte uzman çavuş sapık çıktı!
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten yolculukKartal’da kasksız bir motosiklet sürücüsünün arkadaşlarından birisi yan sepete yatarak hiçbir tedbir almadan trafikte seyretti. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay karşısında vatandaşlar ise şankınlıklarını gizleyemedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alevlerin sardığı evinde can verdi

Alevlerin sardığı evinde can verdi

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Gelin, görümcesinin para kasasını çaldırdı!

Gelin, görümcesinin para kasasını çaldırdı!

Sıradaki Haber