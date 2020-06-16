16.06.2020 - 09:39 | | DHA, AA
Son dakika: Savcılık düğmeye bastı! 13 kişi yakalandı
Son dakika haberi... FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 13’ü yakalandı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. Çanakkale merkezli 16 ilde de, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 30 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. Gelen son dakika haberine göre; FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 44'ü yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 15'i ByLock kullanıcısı 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
ÇANAKKALE'DE OPERASYON
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli 21'i muvazzaf, 9'u emekli 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sivas, Kütahya, Bingöl, Tekirdağ, Aydın, Ağrı, Şırnak, Manisa, Şanlıurfa, Kırklareli ve Van'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Minibüs aniden hareket edince inmeye çalışan kadın böyle yere düştüGaziosmanpaşa'da yolcu indirmek için duran bir minibüs aniden hareket edince inmeye çalışan kadın yere düştü. Adımını attığı anda kendini yerde bulan kadın neye uğradığını şaşırdı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.