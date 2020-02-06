MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Savcılık harekete geçti! 29 kişi gözaltına alındı
ABONE OL
06.02.2020 - 16:00 | | DHA

Son dakika... Savcılık harekete geçti! 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olarak 20 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika... Savcılık harekete geçti! 29 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kamuoyunda ankesör soruşturması olarak bilinen, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik geçmişte gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı oldukları ve itirafçıların verdikleri ifadeler ile tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan şüphelilerin verdiği ifadeler ile FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde kurduğu mahrem yapılanmasındaki 47 şüpheliyi belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat günü saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli olarak 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasında 25'i aktif görevde, biri sivil mahrem abi olmak üzere 47 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 29 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, 18 firari şüphelinin yakalanması içinde çalışmalar sürüyor.

Kule görevlisi pilota ulaşmak için 5 kez anons yaptıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın gerçekleşmesinden 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin, Pegasus Hava Yolları pilotları ile iletişim sağlayarak durumlarını öğrenmek adına yaptığı anonslar frekansta yankılandı. Kule görevlisinin ve diğer pilotların anonslarına, Pegasus pilotları yaralı olduğu için yanıt veremedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uçak faciasında ölen Songül'den geriye bu fotoğrafları kaldı!

Uçak faciasında ölen Songül'den geriye bu fotoğrafları kaldı!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber