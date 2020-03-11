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11.03.2020 - 17:29 | | DHA

Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki faciaya ilişkin savcılık raporu ortaya çıktı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında Savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki faciaya ilişkin savcılık raporu ortaya çıktı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan Pegasus Havayollarına ait uçağa ilişkin, savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

Savcılığa ulaşan ön rapordan, "Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir" 

 

 

 

 

 

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