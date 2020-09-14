Son dakika! Scooter düzenlemesi geliyor! İşte detaylar

CNN TÜRK Ankara muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın scooter kullanımı için hazırlanan yönetmeliğe dair aktardıkları şöyle:

"Öncelikle her aracın kimlik bilgileri olacak ve yaya yollarında kullanılamayacak. Aynı zamanda azami hız sınırı da 18 km olacak. 16 yaşından küçük olanlar bu araçları kullanamayacaklar. 16-18 yaşındaki kullanıcılar için mobilet ehliyeti gerekecek. İki kişi aynı anda kullanamayacak ve kural ihlali olduğunda cezai yaptırım olacak. Bunların yanı sıra çanta dışında herhangi bir eşya taşınamayacak. Kask gibi güvenlik aksesuarları teşvik edilecek. Sadece belirlenen bölgelerde kullanılmayacak. Yazılım bu bölgelere girişe izin verilmeyecek. Rast gele direklere ve kaldırımlara bırakılamayacak. Uygun parklama alanları belirlenecek. Üniversitelilerin kullanımı için şartlar esnetilecek."