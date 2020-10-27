Son dakika... Selin Ciğerci’ye hapis şoku!

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, müşteki Özlem Parlu’nun sosyal medyadan tanıdığı Selin Ciğerci’nin erkek arkadaşı Gökhan Çıra’ya mesajlar atması üzerine Selin Ciğerci’nin sosyal medyadan Parlu’yu takibe aldığı ve 24 Eylül 2019 tarihinde bir mekanda Parlu’ya, “Herkes şimdi bana baksın kocalarınıza sahip çıkın bu kadın milletin kocalarına yazan o… teki, amacım onu rezil etmek, bunları çekip paylaşın” şeklinde sözler söylediği anlatıldı.

İddianamede, Ciğerci’nin bu sözlerinin ardından Parlu’nun üzerine mekandan ele geçirdiği ahşap aksesuarları attığı, mekan sahibinin araya girdiği belirtildi.

Parlu’nun avukatı Levent Karakoç aracılığıyla şikayetçi olması üzerine soruşturmasını tamamlayan savcılık Ciğerci hakkında “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 9 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.