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14.06.2020 - 10:24 | | DHA

Son dakika... Sevgilisini darp etti, "intihar etmesini önledim" dedi!

Adana’da, birlikte yaşadığı Semiha N.'yi (28) evde zorla tuttuğu ve darbedip, kolundan bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim A. (23), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İbrahim A.'nın, sorgusunda, Semiha N.'nin intihar edeceğini söylemesi üzerine engel olmak istediği için aralarında arbede yaşandığını ve kapıyı kilitlediğini öne sürdü.

Son dakika... Sevgilisini darp etti, "intihar etmesini önledim" dedi!

Olay, 11 Haziran Perşembe günü, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evde zorla tutulduğunu ve işkence gördüğünü iddia eden Semiha N., polisi arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine belirtilen adrese giden polisler, kolunda bıçak kesikleri olan kadını kurtardı. Semiha N., çağırılan sağlık ekibince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye aldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu genç kadını darbedip, kolundan bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim A.’yı gözaltına aldı.

‘EVE BAŞKA KADINLAR GETİRİYORDU’

Hastanede ifadesi alınan Semiha N., dini nikahla birlikte yaşadığını belirttiği İbrahim A.’nın daha önce kendisine iyi davrandığını ancak son dönemde eve başka kadınlar getirdiğini öne sürdü. Semiha N., “Bu duruma karşı çıktım ve onu terk etmek istedim. Bu kez de ‘Seni asla bırakmam, beni terk edemezsin’ diyerek beni darbetti. Ben de dayanamadığım için polisten yardım istedim” dedi.

'İNTİHAR EDECEKTİ' DEDİ, SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgusunda, 3 aydır birlikte yaşadığı Semiha N.’nin kendisinden ayrılmak istediğini ve Seyhan Baraj Gölü’ne giderek intihar edeceğini söylediğini öne süren İbrahim A. ise kendisine zarar vermemesi için eve kilitlediğini ve darbetmediğini iddia etti. Semiha N., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, İbrahim A. da ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

 

Saros Körfezi açıklarında köpek balığı görüntülendiEDİRNE'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç(60), Saros Körfezi'nde avlanırken, teknesine yaklaşan bir köpek balığını cep telefonu ile görüntüledi. Saç, "Karadan yaklaşık bir 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı" dedi.
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