Son dakika... SİHA noktayı böyle koydu!

Terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesi ve bölgede başlatılan operasyonlar devam ederken, Kuzey Irak'ta yapılan hava harekâtı ile örgüte bir darbe daha vuruldu.

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Sincar bölgesinde toplantıdan çıkan bir grup terörist araçları ile seyir halinde iken düzenlenen hava harekâtında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Kuzey Irak ve Suriye kuzeyi arasında yer alan Sincar bölgesinde, toplantıdan çıkan teröristler siviller zarar görmesin diye bir saat havadan takip edildikten sonra SİHA tarafından vuruldu. Araç içerisindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin sözde yönetici pozisyonunda oldukları belirtildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR



Bu arada, Suriye'nin kuzeyinde de teröristlere yönelik operasyon yapıldı. Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE DARBE ÜSTÜNE DARBE



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" bilgisini verdi.

Diğer taraftan, Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri listede aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.

İçişleri bakanlığı da Iğdır'da yürütülen operasyon kapsamında 19 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan olduğunu duyurdu.