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15.05.2020 - 07:28 |

Son dakika: Siirt Belediyesi Başkanlığı'na kayyum atandı!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı. Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Son dakika: Siirt Belediyesi Başkanlığı'na kayyum atandı!

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı.

Siirt'te Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar belediye başkanı olarak görevlendirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı.

Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.

5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandıAnkara'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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