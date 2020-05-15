15.05.2020 - 07:28 |
Son dakika: Siirt Belediyesi Başkanlığı'na kayyum atandı!
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı. Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı.
Siirt'te Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar belediye başkanı olarak görevlendirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı.
Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.
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