Son dakika... Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir' denildi.
Kurbanlık kaçtı, sahipleri peşinden koştu! "Kurban olduğum gel..."Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler; "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.