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03.06.2020 - 14:34 | | İHA

Son dakika... Siirt'te bir bina karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Siirt'te Korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.

Son dakika... Siirt'te bir bina karantinaya alındı!

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Bahçelievler Mahallesi Edip Turhan Caddesi Çelik apartmanının korona virüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan apartmanda 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.

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