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28.12.2020 - 12:15 | | AA

Son dakika... Siirt'te ele geçirildi! El yazması dini kitap...

Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap ele geçirildi.

Son dakika... Siirt'te ele geçirildi! El yazması dini kitap...

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yaptıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması dini kitap, 2 sikke, bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

 

 

 

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