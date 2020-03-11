11.03.2020 - 11:31 | | AA
Son dakika... Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı
Gelen son dakika haberine göre, Siirt Valiliği, Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.
Son dakika haberine göre, Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh ilçesinin Akmeşe, Pervari ilçesinin Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisindeki Garisa bölgesinde faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 480 personelden oluşan 46 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütüldüğü kaydedildi.
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