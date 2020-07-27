Son dakika... Siirt'te korkutan yangın!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baykan ilçe merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ve Baykan Belediyesinin yanı sıra Diyarbakır, Bitlis ve Batman'dan gelen ekipler, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 25 hektarlık alandaki yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ayasofya 'ortak ev' değil, camidirİspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu müdahale etti, kutsal mabed için "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.