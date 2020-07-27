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27.07.2020 - 14:26 | | AA

Son dakika... Siirt'te korkutan yangın!

Gelen bir son dakika haberine göre, Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Son dakika... Siirt'te korkutan yangın!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baykan ilçe merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika... Siirtte korkutan yangın

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ve Baykan Belediyesinin yanı sıra Diyarbakır, Bitlis ve Batman'dan gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 25 hektarlık alandaki yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.

 

 

 

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