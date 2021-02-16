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16.02.2021 - 14:11 | | DHA

Son dakika... Şile'de ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Şile'de bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İtfaiyenin hayvanları kurtarmak için çalışması sürüyor.

İstanbul Şile Kervansaray köyünde  bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı.

Hayvanları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hayvanları kurtarmak için çalışması sürüyor.

Son dakika... Şilede ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Son dakika... Şilede ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

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