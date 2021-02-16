16.02.2021 - 14:11 | | DHA
Son dakika... Şile'de ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Şile'de bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İtfaiyenin hayvanları kurtarmak için çalışması sürüyor.
İstanbul Şile Kervansaray köyünde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı.
Hayvanları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hayvanları kurtarmak için çalışması sürüyor.
Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandıİZMİR'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin "Polis geldi, yayını kesin" uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.