Son dakika... Şile'de ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

İstanbul Şile Kervansaray köyünde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı.

Hayvanları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hayvanları kurtarmak için çalışması sürüyor.



