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03.03.2020 - 14:39 | | DHA-İHA-AA

Son dakika... Silivri açıklarında yatta yangın! Ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre, Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı

Son dakika... Silivri açıklarında yatta yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Silivri açıklarında özel bir yatın yanarak batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kimliği henüz bilinmeyen 5 kişi, İstinye'deki Marina'dan yatla denize açıldı. Silivri açıklarında yangın çıkan yak, yangının büyümesi sonucu yanarak battı.

Son dakika... Silivri açıklarında yatta yangın Ölü ve yaralılar var

Yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi denize atlayarak kurtulmayı başardı. Daha sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince bu 3 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri ölü ve yaralıları, Silivri sahiline getirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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