03.03.2020 - 14:39 | | DHA-İHA-AA
Son dakika... Silivri açıklarında yatta yangın! Ölü ve yaralılar var
Gelen son dakika haberine göre, Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberine göre, Silivri açıklarında özel bir yatın yanarak batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kimliği henüz bilinmeyen 5 kişi, İstinye'deki Marina'dan yatla denize açıldı. Silivri açıklarında yangın çıkan yak, yangının büyümesi sonucu yanarak battı.
Yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi denize atlayarak kurtulmayı başardı. Daha sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince bu 3 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri ölü ve yaralıları, Silivri sahiline getirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.