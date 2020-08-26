MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Silivri'de feci kaza! Tanker ayçiçek tarlasına devrildi
ABONE OL
26.08.2020 - 16:37 | | DHA

Son dakika... Silivri'de feci kaza! Tanker ayçiçek tarlasına devrildi

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Silivri’de TEM Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Son dakika... Silivri'de feci kaza! Tanker ayçiçek tarlasına devrildi

Kaza, Silivri Akören Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. İbrahim Celal Ersan idaresindeki tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Duramayan tanker, bariyerleri aşarak 3 metrelik yükseklikten ayçiçeği tarlasına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tanker içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Celal Ersan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Beykoz'da silahlı çatışma! 1'i ağır 3 kişi yaralıBeykoz'da aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis otomobille kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Silivri'de feci kaza! Tanker ayçiçek tarlasına devrildi

    Son dakika... Silivri'de feci kaza! Tanker ayçiçek tarlasına devrildi

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Süveyş göçmeni iki tür Akdeniz'de yan yana görüntülendi!

    Süveyş göçmeni iki tür Akdeniz'de yan yana görüntülendi!

    Sıradaki Haber